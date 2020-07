Con la recente Ordinanza n. 59 che contiene ulteriori misure per la gestione e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il governatore Vincenzo De Luca dà ufficialmente il via libera anche in regione Campania agli sport da contatto: calcetto e basket in particolare. Un’autorizzazione molto attesa dagli amanti del “pallone” e ovviamente da tantissimi giovani ormai tuffati nel pieno della bella stagione.

L’ordinanza innanzitutto conferma il divieto di vendita con asporto di alcolici dopo le 22, oltre al divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dopo le ore 22. Inoltre liberalizza gli orari di chiusura di bar, ristoranti, gelaterie, pub e altri esercizi di ristorazione, facendo decadere l’obbligo di somministrazione al banco o ai tavoli.

Con il nuovo documento firmato da De Luca si approva anche il protocollo di sicurezza per le attività di ballo nelle discoteche (e in locali simili), autorizzandone la ripresa a partire da oggi. Il punto tanto atteso è il numero 5 con il quale viene approvato il protocollo di sicurezza per gli sport di contatto (calcetto, basket) grazie al quale si autorizzano le attività atletiche, svolte insieme ad altre persone, a partire da lunedì 6 luglio.

Infine la nuova ordinanza autorizza da subito eventi e performance di bande musicali con il rispetto di protocollo di sicurezza; le sagre, invece, potranno riprendere dal 10 luglio, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Insomma l’estate vera e propria può quasi iniziare, ancora una volta al netto dell’indice RT del contagio, monitorato quotidianamente dalle autorità.

(foto dal web)