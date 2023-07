Famiglia di Camposano sterminata in incidente: muoiono ex militare, moglie e suocera

CAMPOSANO – Sono una coppia di coniugi originari di Camposano e la madre di lei, le tre vittime dell’incidente stradale che si è verificato ieri sulla strada statale Tirrena Inferiore, nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. Il marito, Aniello Rozza, ex elicotterista, aveva 67 anni, la moglie Virgilia Iovino 65, l’altra persona che era in auto 91 anni, la madre di Virgilia, si chiamava Santina De Riggi.

Originari di Camposano, si era trasferiti in Cilento per vivere. Rozza era scampato ad una strage in Somalia 30 anni fa quando girava il mondo per le missioni. Ieri mattina l’auto ha sbandato da sola, senza impattare con altri mezzi ed d è finita fuori strada dopo aver imboccato una rotatoria.

L’incidente si è verificato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, al chilometro 81, nel territorio comunale di Eboli, in provincia di Salerno. Sul posto il personale Anas e i Carabinieri di Eboli per la gestione della viabilità e gli accertamenti della dinamica oltre alla ditta incaricata alla pulizia del piano viabile per il ripristino della transitabilità in piena sicurezza. Sulla statale si registrano rallentamenti in entrambe le direzioni.