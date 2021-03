La terza ondata della pandemia ha fatto rinviare a data da stabilire l’importante incontro sul futuro dei 120 lavoratori dichiarati in esubero da Conad nei tre ipermercati dislocati nel Napoletano

“Ci avevano inviato dalla Regione la convocazione ufficiale ma poi, nel tardo pomeriggio di oggi, ci hanno spedito il contrordine: la riunione è stata rinviata a data da stabilire a causa dell’aumento generalizzato dei contagi da Coronavirus”. A parlare è un rammaricato Antonio Napoletano, il sindacalista della Uiltucs di Napoli che da anni sta seguendo la vertenza dei lavoratori Auchan poi trasferiti a Conad e ora in parte messi in esubero dal perimetro degli ipermercati di Mugnano, Giugliano e Pompei. Proprio oggi Napoletano aveva annunciato l’apertura di uno spiraglio: la convocazione alla Regione dei sindacati e dell’azienda per discutere la ricollocazione degli esuberi in altre imprese. Ditte che hanno intenzione di insediarsi negli spazi lasciati liberi dal ridimensionamento degli ipermercati. Ma qualche minuto fa la Regione è stata costretta ad annullare tutto. “Ci hanno detto che l’aumento dei casi di Covid in Campania non rende più possibile l’incontro in un primo momento previsto per domattina in Regione”, dichiara Napoletano.