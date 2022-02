Estrae coltello al bar per farsi offrire la birra: arrestato

POZZUOLI. La voglia di birra gli costa il carcere. 51enne arrestato dai Carabinieri

Pochi minuti alle 14, pieno giorno in Via Verga a Monteruscello. C’è molta gente in strada e tra i clienti di un bar anche Pasquale Tufo, 51enne puteolano già noto alle forze dell’ordine.

Non un cliente qualunque ma uno intenzionato a consumare senza spendere un soldo. Era evidentemente agitato e quando si è presentato al titolare gli ha immediatamente mostrato e puntato contro un coltello. Voleva una birra e un caffè e tale l’ardore non si è reso conto che il titolare aveva già allertato il 112 e i Carabinieri.

Non ha fatto in tempo a stappare la bottiglia che i militari lo hanno disarmato, strappandogli il coltello dalle mani. Dovrà rispondere di tentata estorsione e porto ingiustificato di armi e nel frattempo, in attesa di giudizio, trascorrerà del tempo nel carcere di Poggioreale.