Espode bombola di gas in appartamento: ferito gravemente 53enne

A ieri a Casora, precisamente in via Padre Ludovico da Casoria, è avvenuta una grave esplosione che ha ferito un uomo di 53 anni.

Stando alle prima ricostruzioni dei Vigili del fuoco, l’esplosione avvenuta nell’appartamento in cui abitava il 53enne sarebbe stata causata da una fuga di gas. È stata, infatti, proprio la bombola di gas ad esplodere improvvisamente distruggendo l’intero appartamento e ferendo gravemente l’uomo che è stato trasportato all’ospedale Cardarelli in codice rosso a causa delle gravi ustioni su buona parte del corpo.

L’appartamento e l’intera palazzina sono stati dichiarati inagibili proprio a causa della pericolosità dell’esplosione e dei danni che ha provocato; quattro famiglie, infatti, sono state temporaneamente sgomberate per verificarne lo stato. Sul luogo dell’esplosione presente anche il sindaco di Casoria Raffaele Bene che si è precipitato in strada per sincerarsi delle condizioni del 53enne ferito e di tutti gli altri inquilini del palazzo.