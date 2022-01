Esplosi 14 colpi di pistola contro l’autonoleggio, la pista della ritorsione

Venerdì 31 dicembre, intorno alle 20, a Casoria individui ignoti, approfittando del frastuono per i botti di capodanno, hanno esploso 14 colpi di arma da fuoco contro le serrande di un‘attività di noleggio auto in via Tevere. Come raccontato da NanoTv, l’episodio potrebbe essere ricollegato al ferimento di un 51enne, noto alle forze dell’ordine, avvenuto la sera del 30 dicembre ad Afragola.

“Dobbiamo attendere la conclusione delle indagini per poterci esprimere con più precisione e capire se i due episodi siano collegati e si tratti di intimidazioni. Quel che certo è che Casoria, così come l’intero territorio a nord di Napoli, è tenuta sotto scacco dalla criminalità e dai clan e le strade sono ormai off-limits per i cittadini. È tempo che si studi un piano per riportare sicurezza e tranquillità alla cittadinanza. Chiediamo al Prefetto di costituire un tavolo congiunto con tutte le forze dell’ordine per trovare delle soluzioni per frenare l’ondata di criminalità. ”-hanno dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Casoria e rappresentante di Europa Verde , e Maria Francesca Imbaldi coPortavoce Provinciale del Sole che Ride.