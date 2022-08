Ercolano, schiavo della droga prova a picchiare madre: fermato dai carabinieri

Ercolano. Carabinieri arrestano figlio violento

Carabinieri sempre impegnati nel contrasto alla violenza di genere. Questa volta ci troviamo a Ercolano e i militari della locale Tenenza hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 26enne del posto. Sono circa le 21 quando la richiesta d’aiuto arriva alla centrale operativa. E’ la madre di un ragazzo che ha problemi di tossicodipendenza.

Il giovane la minaccia di morte, vuole il denaro per la droga. I Carabinieri intervengono e entrano nell’appartamento. Bloccato il 26enne nel tentativo di picchiare la propria madre, una volta in caserma i Carabinieri sentono tutti i familiari presenti. Ricostruita una lunga storia caratterizzata da minacce e vessazioni. Il 26enne è stato arrestato ed ora è in carcere in attesa di giudizio.