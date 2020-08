Ercolano, Formisano: “Per combattere il Covid niente eventi di apertura e chiusura campagna elettorale”

“Nella consapevolezza del mio ruolo di medico di medicina generale, ho deciso che la mia coalizione non farà eventi pubblici di apertura o chiusura della campagna elettorale”. Così Colomba Formisano, candidata sindaco di Ercolano con una coalizione di cinque liste civiche (Ercolano in azione, GR.E.T.A., Cambiamo Ercolano, Ercolano in marcia, Giusta Scelta).

“Ogni giorno continuo a lavorare per il contenimento della pandemia di COVID-19 che ci ha afflitto negli ultimi mesi, basti pensare che ormai impegno la maggior parte delle mie energie per rispondere alle richieste di informazione e di tamponi che provengono dai cittadini. In questa settimana, inoltre, insieme a tutti i colleghi di medicina generale di Ercolano, stiamo provvedendo ad eseguire i test sierologici al personale scolastico docente e non docente, per garantire una riapertura delle scuole nel massimo della sicurezza”, spiega la Formisano.

“Per questo motivo, consapevole del delicato momento che vive la nostra città anche a seguito di una crescente escalation di casi positivi che vengono registrati ogni giorno, ho deciso che porterò avanti una campagna elettorale sobria, caratterizzata da distanziamento sociale, incontri con piccoli gruppi e obbligo di indossare la mascherina per tutti. Essere candidata in un periodo così impegnativo per la mia professione è stata una scelta difficile, ma alla fine ho deciso di non mettere da parte nessuna delle due vocazioni che mi contraddistinguono, facendo il massimo sia per il miglioramento della nostra città che per la tutela della salute pubblica”, conclude.