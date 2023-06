Ercolano, commercianti dal sindaco per riaprire strada degli Scavi: “Bene dialogo, ma resta mobilitazione di domani”

L’Associazione Ercolano-Borgo Scavi comunica l’esito del faccia a faccia col sindaco.

“Nella mattinata del 26 giugno, si è tenuto l’incontro con l’amministrazione comunale ed una delegazione dell’associazione Ercolano Borgo Scavi .

Ci riteniamo in parte soddisfatti, per essere riusciti ad aprire un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Avv.to Ciro Buonajuto, Vice sindaco Luigi Luciani ed il Ten. Col Nicola Dr.Vanacore in merito alla questione ztl/isola pedonale .

La questione non si è chiusa nella medesima giornata, ma sapevamo benissimo che questo era un inizio di discussione. Pur riconoscendo le diverse vedute sulle soluzioni, oggi nessuno si aspettava di trovare una soluzione idonea, valida e definitiva per entrambi le parti.

Resta viva la speranza. Grazie all’apertura del tavolo di “confronto aperto” , potranno sicuramente valutarsi varie soluzioni così come convenute nella discussione.

Per tanto i rappresentanti dell’associazione Ercolanese Borgo Scavi sono convenuti su quanto segue:

L’associazione raccogliendo positivamente alcune delle modifiche richieste, come soluzione prospettate idonee ad attenuare il disagio provocato alle attività dei commercianti ricadenti nell’area. Ciò nonostante, ritenendo che vi siano ancora grosse criticità non risolte, anche al fine di coinvolgere l’attenzione su un tema di particolare interesse per la cittadinanza. Per cui si ritiene di confermare l’indetta manifestazione per il giorno 29/06/2023 in via IV novembre incrocio c.so Italia, precisamente zona Eurospin dalle ore 10 alle ore 12 .

Il Presidente Ass.Ercolano Borgo-Scavi

Cozzolino Antonio”