Ercolano, blitz in 4 tra pizzerie e bar: raffica di lavoratori in nero

ERCOLANO. Lavoro in nero, 4 attività controllate dai carabinieri. 8 lavoratori su 11 “nero”

“Lavoro sommerso” il tema principale dei controlli svolti nella città di Ercolano dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, del nucleo ispettorato del lavoro e del nas napoletani. 4 le attività commerciali controllate, tutte sanzionate per irregolarità varie.

La prima in Piazza Trieste: contestate omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di igiene e di verifica sulla tracciabilità degli alimenti. 2 i lavoratori in nero sui 3 impiegati.

In corso Italia il titolare di un bar è stato denunciato per le stesse motivazioni. In “servizio” 1 lavoratore senza contratto dei 3 presenti. Ancora in piazza Trieste il proprietario di una pizzeria è stato denunciato e multato per omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 2 gli impiegati, entrambi “in nero”.

Conto tondo dei lavoratori sommersi anche in un’attività in corso Resina, 3 su 3 i lavoratori non contrattualizzati. Le sanzioni complessivamente elevate alle 4 società superano i 48mila euro.