Droga shop ambulante a Brusciano 2 arrestati: in tasca pure 2mila euro di incasso

BRUSCIANO. Carabinieri arrestano due pusher nell’ex legge 219. Arturo Zingone e Roberto De Martino i nomi dei due uomini arrestati dai Carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna nel rione “ex legge 219”.

Sono stati perquisiti in Via Borsellino e dalle loro tasche sono state recuperate 77 dosi di crack, 19 di cocaina, 11 di hashish e 6 di marijuana. Non solo droga, anche denaro: 1918 euro e 50 centesimi.

Una cifra ritenuta provento dell’attività di spaccio. Entrambi spiegheranno le loro ragioni al giudice, dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. In attesa di giudizio saranno sottoposti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni.

ZINGONE Arturo nato a Napoli il 05 dic. 77, residente a Marigliano

DE MARTINO Roberto nato a Napoli il 1° set. 95, residente in Arzano

Entrambi già noti alle forze dell’ordine