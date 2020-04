In seguito all’assembramento per il funerale del sindaco Carmine Sommese, il presidente DE Luca chiuse Saviano per sette giorni dal 19 a l 25 aprile. I confini di Saviano furono sbarrati da grosse transenne di cemento, contro cui nella serata del 20 andò a sbattere violentemente un uomo a bordo di una punto. Anche se cosciente, l’uomo apparve subito grave e fu trasportato all’ospedale Cardarelli. Dopo una settimana di coma, l’uomo, originario di San Gennaro Vesuviana, non ce l’ha fatta.

[wp_bannerize group="inline" random="1" limit="1"]