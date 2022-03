Emergenza Ucraina, filo diretto con Somma per gli auti: eccome partecipare

Emergenza Ucraina: Comune di Somma Vesuviana istituisce account di posta elettronica emergenza.ucraina@ sommavesuviana.info al quale inviare compilato il modulo, pubblicato sul sito del Comune.

“Il Comune di Somma Vesuviana nell’accogliere gli inviti e le sollecitazioni che stanno pervenendo in gran numero da parte di associazioni, residenti e professionisti, invita i cittadini a comunicare liberamente la propria disponibilità a fornire aiuti concreti alla popolazione ucraina proveniente dalle zone di guerra, mediante la compilazione di un modulo pubblicato sul sito del Comune e da inviare a emergenza.ucraina@ sommavesuviana.info. Dunque abbiamo aperto anche un account di posta elettronica dedicato solo ed esclusivamente all’emergenza guerra. Si chiedono anche disponibilità come mediatore culturale. Inoltre nel modulo c’è anche una sezione dedicata alla disponibilità di alloggi”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano. Il primo cittadino, proprio in queste ultime ore ha portato il saluto e l’affetto della comunità sommese ai primi ucraini provenienti dalle zone di guerra.