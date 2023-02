Emergenza idrica, 2 milioni per la rete in una zona chiave: stop a sprechi e allagamenti

CASORIA. Un maxi finanziamento regionale per coprire con una rete idrica finalmente efficiente l’intera Città di Casoria.

Sono stati approvati i 2 milioni e 94 mila euro del finanziamento dalla Regione Campania relativi alla prima tranche necessaria per estendere la rete idrica sul territorio del Comune di Casoria. Si tratta di un importante finanziamento per la progettazione dell’ampliamento e del potenziamento della rete idrica casoriana.

Grazie a questo piano si potranno coprire al meglio zone ancora sguarnite come quella al confine con la città di Afragola e sarà garantita l’autonomia rispetto ai paesi confinanti. Un lavoro senza precedenti nel passato per la Città di Casoria, costretta a vivere situazioni di grande sofferenza su questo fronte: le ricadute saranno evidenti sia per la fornitura casalinga che per il contrasto al problema degli allagamenti. Si tratta del finanziamento del primo lotto dell’importo richiesto che è di circa 3 milioni e mezzo di euro: successivamente sarà integrato il resto della somma, secondo il piano messo a punto dagli uffici comunali di concerto con l’assessore Maria Tommasina D’Onofrio.

“Noi siamo impegnati dal primo giorno a reperire risorse non solo per migliorare la qualità della vita del nostro territorio ma anche per risanare le casse comunali. Grazie agli assessorati competenti che in questi mesi con gli uffici hanno lavorato affinché questi finanziamenti arrivassero e per quello che, congiuntamente tra Urbanistica, Lavori Pubblici e Patrimonio si provvederà a realizzare. Abbiamo sempre detto di lavorare per l’intera Casoria e questo concetto trova piena realizzazione in tale progetto: nessuna zona resterà indietro, garantiremo un servizio idrico degno in ogni realtà della nostra Città” ha spiegato il sindaco Raffaele Bene.