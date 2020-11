Emergenza Covid, Ciarambino (M5S): “Chi chiude le scuole, allora supporti le famiglie”

La Ciarambino chiede, dunque, “di prevedere bonus babysitter o contributi alle famiglie in cui un genitore potrebbe aver dovuto persino rinunciare al suo lavoro per assistere i propri bambini rimasti a casa. Altrimenti, se vai contro le decisioni del governo e poi attacchi il governo perché non ti dà quello che pretendi su una decisione non condivisa, stai giocando a scaricabarile sulla pelle dei cittadini. E questo non si fa”.

In conclusione la pentastellata ha anche ricordato le proposte sulla scuola inviate alla Regione già lo scorso 16 ottobre, alle quali, però, non è mai giunta una risposta.

Eccole di seguito:

1. Utilizzare le attività di noleggio con conducente e bus turistici per accompagnare gli studenti e decongestionare i servizi di trasporto pubblico.

2. Se indispensabile, procedere alla didattica a distanza con gradualità: prima gli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado e le università.

3 Assicurare la didattica in presenza alle classi prime di ogni ordine e grado.

4. Differenziare gli orari delle scuole per blocchi – mattina o pomeriggio – al fine di non favorire gli assembramenti.

5. Salvaguardare la didattica in presenza nei piccoli comuni e nei territori dove non si sono registrati focolai nelle scuole e la situazione epidemiologica è sotto controllo.