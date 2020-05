Pochi clienti ma felici nei pochi mercati che hanno già riaperto in Campania, in seguito all’ordinanza n.46 firmata dal governatore Vincenzo De Luca: “Prezzi più bassi e stop file ai market”. In effetti la possibilità di tornare al mercato consente anche di riequilibrare i prezzi dopo gli aumenti denunciati dai consumatori.

Presidiati da polizia municipale e volontari come neanche un obiettivo sensibile, hanno riaperto a Napoli e in tutta la regione i mercati di generi alimentari.

Doverose le precauzioni anti Covid per evitare assembramenti in luoghi solitamente affollati e dove è complicato tenere le distanze. Anche se, a giudicare dai primi riscontri, il rischio è minimo. Non tutti i negozi hanno riaperto. Ed è stata pigra la risposta dei clienti nel primo giorno di attività dopo due mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus.

Tuttavia per quei pochi che stamattina a partire dalle 8 (e fino alle 14 in questa prima settimana sperimentale) sono tornati a fare la spesa dai propri fruttivendoli o salumieri di fiducia, è stato un po’ come rivedere qualcuno di famiglia di cui si erano perse le tracce. A Napoli, al mercatino di Mergellina, punto di riferimento di una clientela che arriva fino a Posillipo, gli ingressi sono alla spicciolata.

(Foto ANSA Campania)

