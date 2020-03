Ennesima aggressione all’ospedale Cardarelli: cazzotti a due vigilanti. La segnazione sulla pagina Fb dell’associaizone “nessuno Tocchi Ippocrate”

Di seguito la testimonianza di una guardia giurata: “ieri sera al Cardarelli ,nella tenda della protezione civile ,erano ricoverati dei pazienti con sospetto COVID19, Improvvisamente arriva un ragazzo con i parenti che accusava malore. Di punto in bianco decide di andarsene perché non voleva aspettare i dottori che erano impegnati per un caso più urgente.