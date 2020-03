Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal deputato Paolo Russo (FI)

“Non c’è più tempo da perdere! I tamponi vanno eseguiti su tutta la popolazione soprattutto in regioni come la Campania dove il contagio da coronavirus non è ancora esploso” : é quanto afferma il deputato Paolo Russo, responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza Italia.

“Da medico non ho dubbi: se vogliamo effettivamente evitare di trasformare l’emergenza in un disastro occorre procedere con delle verifiche a tappeto. Facciamo come si è fatto in Corea o come si sta facendo in Veneto. Non aspettiamo che – aggiunge Paolo Russo – si moltiplichino i focolai di infezione”.

“La nostra sanità, grazie alle politiche disastrose di questo governo regionale, non può permettersi i numeri della Lombardia: mascherine ai medici, a tutto il personale sanitario, ai farmacisti e tamponi ai cittadini senza esitare ancora”