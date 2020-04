In Campania è verosimile che si vada al voto per le Regionali nell’ultima settimana di luglio, fermo restando, che occorra avere un confronto con il ministero della Salute. A dirlo il governatore campano, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Credo che sarebbe ragionevole prendere una decisione a fine maggio, d’intesa con il ministero della Salute – ha spiegato – Senza condizioni di sicurezza non si vota, ma se il contagio rientra al 90%, credo che l’ultima settimana di luglio sia una settimana utile per votare, non credo che avremo grandissimi problemi. Se non c’è questa situazione di tranquillità, allora il problema diventa complicato”.

Per il governatore “votare il 20 settembre è impossibile” perché si inaugura l’anno scolastico e “servirebbe una sanificazione delle scuole, una bonifica generale dopo il voto e le liste andrebbero raccolte ad agosto. Bisognerebbe votare il 15 settembre, ma è impossibile presentare le liste il 15 agosto”. Ad anno scolastico aperto “servirebbero bonifiche prima e dopo il voto e rischiamo di avere la prima ondata dell’epidemia di influenza e gli epidemiliogi ci dicono che, in autunno, avremo un’altra ondata di Coronavirus. Non possiamo avere Regioni in mezzo al guado in una situazione del genere”.

Secondo De Luca sarebbe, dunque, “ragionevole arrivare a fine maggio e decidere, sempre d’intesa con il ministero della Salute: se l’evoluzione è positiva, credo che la data più utile sia l’ultima settimana di luglio. Se non ci sono le condizioni di tranquillità dal punto di vista epidemiologico, è chiaro che si va in autunno, ma la sensazione è che non si potrà fare. Saltiamo un anno e si va alla prossima primavera”, ha concluso il governatore.