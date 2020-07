Riceviamo e pubblichiamo

Fratelli d’Italia a Pomigliano c’è: con orgoglio, tenacia e sacrificio stiamo lavorando alla realizzazione di una lista di donne ed uomini competenti e rappresentativi da presentare alla città per le prossime elezioni amministrative. Sono ormai mesi che chiediamo di interloquire con quelli che dovrebbero essere i nostri alleati. Ma da Forza Italia nessuna volontà di produrre una proposta politica, mentre la Lega non ha neanche un responsabile cittadino. Siamo pronti a lavorare ad un progetto unico che sia condiviso dalle forze politiche di centro-destra allo scopo di tutelare e rappresentare tutti quei cittadini che ci hanno dato la loro fiducia cinque anni fa e che si aspettano il prosieguo del cammino allora intrapreso. Non farlo sarebbe un fallimento, come dire che allora abbiamo venduto un contenitore taroccato, fine a se stesso e funzionale solo a quel preciso momento storico ma non a chi ha creduto in noi.

[wp_bannerize group="inline" random="1" limit="1"]