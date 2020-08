E’ Gianluca Del Mastro, 46 anni, docente universitario, papirologo e presidente della fondazione Ente Ville Vesuviane, il candidato a sindaco di Pomigliano della coalizione composta da Movimento Cinque Stelle, PD, Verdi e da molte liste civiche di varia provenienza. “Sono emozionato e onorato – ha scritto Del Mastro sui social – nel comunicarvi che il nuovo laboratorio politico, nato a Pomigliano tra M5S, PD e liste civiche, ieri notte mi ha scelto come candidato sindaco della città. La coalizione – specifica il neocandidato – ha puntato alla ricerca di una figura civica e ho accettato con determinazione, per il forte sentimento che mi lega da sempre a Pomigliano, con la prospettiva di poter assicurare un quinquennio di crescita e un’apertura nazionale e internazionale. Conto nel sostegno di tutti i pomiglianesi, con la speranza di poter mettere presto le mie capacità al servizio dell’intera comunità”. La candidatura di Del Mastro si è concretizzata poco prima delle due di notte nell’hotel Leopardi, dove gli esponenti della coalizione erano riuniti per trovare una quadra. Alla fine Dario De Falco, braccio destro di Luigi Di Maio, che aveva dimostrato la sua disponibilità a scendere in campo, ha fatto un passo indietro pur di consentire la fine di un impasse che avrebbe rischiato di nuocere al suo progetto di rilancio della città. Un impasse in qualche modo favorito dal comportamento di alcuni pezzi del PD, sia della segreteria provinciale di Napoli che di Pomigliano, e di parte della sinistra locale. A ogni modo stamattina Dario De Falco, che è consigliere per gli affari istituzionali del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ha salutato questa candidatura con entusiasmo. Anche il segretario cittadino del PD ha fatto lo stesso.