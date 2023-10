E’ morta Rosetta Cutolo, sorella del boss: l’addio ad Ottaviano

OTTAVIANO – È morta a 86 anni Rosetta Cutolo, sorella del defunto boss della Nco, Raffaele. I funerali della donna si svolgeranno domani mattina nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Ottaviano, dove la donna era rimasta a vivere. La salma partirà dalla casa dove risiedeva, in via delle Rose, alle 10,20, per poi proseguire, dopo la messa, al crematorio di Domicella.

Rosetta Cutolo, conosciuta anche come ‘Rosetta ‘e monache’, era esponente di vertice del clan, ed imputata in diversi processi. Si riteneva che fosse a capo della Nuova camorra organizzata durante i periodi di detenzione del fratello.

Si costituì nel 1993 per scontare 6 dei 10 anni di una condanna in carcere cui era stata condannata. La donna nel 1999 tornó ad Ottaviano dove oggi è morta.