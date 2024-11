Due fermati dalla Stradale a Nola con soldi e droga in auto

Nola – Nel pomeriggio di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti due cittadini del casertano, di 21 e 28 anni, entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e per possesso di armi.

In particolare, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord, durante un servizio di controllo del territorio sull’autostrada A30, all’altezza dello svincolo di Nola, ha controllato un’autovettura che stava circolando a velocità sostenuta sorpassando altre auto sulla destra.

Gli operatori hanno fermato il veicolo e, avendo fondato motivo che gli occupanti potessero nascondere qualcosa, hanno controllato l’autovettura rinvenendo 1960 euro in contanti, diverse dosi di cocaina e crack e centinaia di pasticche di extasy e MDMA.

Successivamente le perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire anche 4 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e 4 cartucce cal. 12, illegalmente detenute dal 21enne che è stato, altresì, denunciato per detenzione illegale di munizionamento.

I due soggetti, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura di Nola, sono stati associati alla Casa Circondariale di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.