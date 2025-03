Dramma a Somma: 20enne accoltella 6 volte la sorella per lo struccante

Somma Vesuviana – Un violento episodio familiare ha scosso Somma Vesuviana, dove una lite tra due sorelle si è trasformata in un’aggressione a colpi di coltello. La vicenda ha avuto origine da un banale motivo: l’utilizzo di uno struccante. Secondo quanto riportato, una ventenne ha attaccato la sorella maggiore di 24 anni, ritenendola responsabile di aver preso senza permesso il prodotto cosmetico.

Nel corso del litigio, la situazione è degenerata rapidamente. La giovane, in un impeto di rabbia, ha estratto un coltello da cucina e ha colpito la sorella sei volte all’addome. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato l’arma ancora sporca di sangue e hanno ricostruito l’accaduto. La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Nola, dove ha ricevuto le cure necessarie e ha ottenuto una prognosi di 30 giorni.

La ventenne è stata arrestata con l’accusa di lesioni personali aggravate ed è ora detenuta in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.

