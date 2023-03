Donne e Diritti negati e acquisiti, la Violenza di Genere e la riforma Cartabia

Un convegno domani al Circolo dell’Unione per discutere dei diritti delle donne

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna che ricorre l’8 marzo, si terrà un incontro organizzato dal Corpo Internazionale di Soccorso presieduto da Pierluigi Sanfelice di Bagnoli. Il convegno si terrà Venerdì prossimo, con inizio alle ore 11, presso il Circolo Nazionale dell’Unione in via San Carlo,99 – Napoli. Il tema è di particolare attualità, infatti il 28 febbraio scorso è entrata in vigore la riforma del processo civile, approvata nel 2021 e che porta il nome dell’ex ministra della Giustizia, Marta Cartabia. L’obiettivo della riforma Cartabia in materia di famiglia è l’accelerazione dei tempi della giustizia civile, anche in materia di separazione e divorzio. Siamo dunque in presenza di una riforma che occorre approfondire e certamente l’incontro di domani darà modo di conoscere dettagli importanti. Ne parleranno, avanzando proposte: Marinella de Nigris, Presidente dell’Associazione Onda Rosa; Emanuela Sica, Responsabile Area Violenza di Genere del C.I.S.; Valeria Valente, Presidente Commissione Femminicidio della XVIII Legislatura; Emanuela Ferrante, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Napoli; Concetta Vernazzaro, Responsabile Sportello SOS Napoli del C.I.S.; Rosaria Gaeta, Presidente TO Zion Terra Promessa; Grazia Biondi, Presidente dell’Associazione Manden. Prenderà parte all’incontro Marisa Laurito, autrice della Petizione “Donna Vita e Libertà” e Direttore Artistico del Teatro Trianon Viviani.

Il Corpo Internazionale di Soccorso-C.I.S. è un’Associazione di volontariato autonoma e senza vincoli giuridici, nata nello spirito volontaristico dei Soci Fondatori, che già nel passato avevano contribuito assiduamente ad attività di volontariato e beneficenza verso le fasce più deboli e disagiate della società, in ambito territoriale e internazionale. A supporto sono attivi gli Sportelli: legali; di assistenza fiscale; di ascolto e aiuto dei giovani; sociali e di ricerca delle proprie origini per gli orfani. Inoltre è attivo lo sportello: Dopo di Noi e SOS Donne violenza di Genere, nonché un servizio di ambulatorio con dei medici. Il C.I.S., infine, organizza conferenze e convegni nei vari ambiti ed ha dato il via ad una serie di dibattiti sulla violenza di genere che ha visto coinvolte personalità attive quotidianamente nel sostegno alle donne in difficoltà.

Harry di Prisco

per maggiori informazioni: www.soccorsointernazionale.org