DL Sostegni, dopo la totale assenza nei confronti dei grossisti della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, il Governo si è dimostrato favorevole a supportare le aziende che si trovano di fronte ad una carenza improvvisa di liquidità.

“Dopo mesi di silenzio e di totale assenza del nostro comparto tra le priorità del Governo, l’impegno di oggi rappresenta un punto di partenza prezioso e determinante nel percorso di riconoscimento dei diritti della nostra categoria e dell’intera filiera HO.RE.CA a conferma che il confronto istituzionale che stiamo portando avanti dalla nostra costituzione può giungere agli obiettivi sperati” Lo dichiarano in una nota Aldo Di Biagio, Presidente e Giuseppe Arditi, Vice Presidente dell’Associazione dei grossisti della distribuzione di prodotti alimentari e bevande AGRODIPAB a seguito del parere favorevole dato dal Governo all’ordine del giorno dell’On. Gianfranco Di Sarno nell’ambito del DL Sostegni a Montecitorio.

“L’ordine del giorno ha posto l’accento sull’urgenza di supportare le aziende che si trovano di fronte ad una carenza improvvisa di liquidità – sottolineano – per questo il sostegno all’accesso e alla salvaguardia della liquidità delle aziende deve intendersi come riferimento imprescindibile anche nel prossimo decreto sostegni, su cui sarà forte il nostro impegno”.

“Il Governo si è impegnato a valutare l’opportunità, nell’ambito dei prossimo provvedimento recante misure di sostegno alle imprese, di attuare una revisione dei parametri di accesso al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, tenendo conto dei costi fissi sostenuti dagli stessi, in particolare per quanto riguarda i costi di acquisto della merce, ai fini del calcolo del contributo, di prorogare al 31 dicembre 2021 la moratoria prestiti e mutui, prevedendo nel contempo un allungamento del piano di ammortamento che consenta alle imprese di poter ripagare il debito connesso ai prestiti in tempi maggiormente funzionali alle esigenze di riavvio e di reale ripresa economica e agevolare l’accesso al credito delle PMI, anche valutando l’estensione della durata del rimborso dei finanziamenti garantiti, di cui al cosiddetto decreto liquidità”.

“Finalmente si parla di distributori, finalmente si discute delle nostre esigenze e la nostra voce è stata portata nell’aula di Montecitorio – concludono– dopo un lavoro di confronto serrato in Senato che ha condotto alla presentazione di decine di emendamenti che la nostra Associazione ha consegnato a tutti i gruppi parlamentari che li hanno prontamente depositati. Ringraziamo l’On. Di Sarno per il supporto che ha voluto riservare alla nostra categoria. La strada è ancora lunga ma ci sono buoni presupposti per il rilancio del comparto”.