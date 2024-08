Dissesto idrogeologico, il sindaco di Cicciano: “Subito la messa in sicurezza degli alvei o partiranno le denunce”

CICCIANO – “Pronto a denunciare tutto all’autorità giudiziaria se gli alvei che attraversano il territorio non saranno messi in sicurezza”: il sindaco di Cicciano, Giuseppe Caccavale scrive al Prefetto e diffida la Regione ad intervenire per prevenire danni all’incolumità delle persone e alle produzioni agricole.

Il primo cittadino ha messo nero su bianco dopo l’ennesima bomba d’acqua che ha inginocchiato interi quartieri, allagando abitazioni e distruggendo le coltivazioni.

“Avevamo allertato le istituzioni competenti già il 19 agosto scorso, quando, sempre a causa del maltempo, era crollato il muro di un tratto dell’alveo nei pressi della vasca di laminazione di Cutignano. Anche in quel caso l’acqua inondò le aree circostanti provocando non pochi problemi. Una sollecitazione rimasta però lettera morta, tanto che la situazione si è ulteriormente aggravata”.

“Non è possibile – batte i pugni Caccavale – andare avanti così. Se non sono bastate nemmeno le vittime contate a pochi chilometri da noi mi chiedo cosa serva per smuovere chi ha il dovere di intervenire”.

“D’altra parte – aggiunge – il grido d’allarme è generale ed arriva non solo dai sindaci ma anche dagli esperti. E’ il caso dell’ordine dei geologi della Campania secondo i quali il rischio di dissesto idrogeologico è ora aggravato anche dagli incendi boschivi che non hanno risparmiato nemmeno la nostra zona”.

“Mi attiverò – conclude il sindaco Giuseppe Caccavale che riveste il ruolo di presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’area nolana – per favorire una conferenza dei servizi allargata a tutti i Comuni che, a cominciare dall’Irpinia, sono attraversati dai corsi d’acqua. E’ inutile investire risorse per attuare soluzioni tampone se non si interviene a monte del problema. E’ giunta l’ora di fare sul serio: gli annunci non servono. Sono necessari ed urgenti interventi di alto profilo in grado celermente di mettere davvero in sicurezza i nostri territori prima che paghino altri tributi di vite umane”.