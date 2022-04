Dilaga violenza giovanile: un 21enne accoltellato anche a Coroglio

Dopo la tragedia di Torre del Greco in cui un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato ed ha perso la vita mentre era ad una festa, vi è un’altra vicenda simile accaduta sempre nella giornata di ieri, in tarda serata, a Napoli, precisamente in via Coroglio.

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato improvvisamente mentre trascorreva la serata in locale nel bel mezzo della movida napoletana. Il giovane a quanto pare incensurato è stato prontamente colpito con un coltello al braccio e alla gamba sinistre e nella regione lombare poi portato all’Ospedale San Paolo per le cure necessarie. Fortunatamente non è in pericolo di vita, è stato infatti dimesso proprio questa mattina con ventuno giorni di prognosi.

Secondo una prima ricostruzione della serata, il 21enne sarebbe stato accoltellato da alcuni ragazzi che non conosceva suoi coetanei dopo una discussione per futili motivi che ha poi portato all’aggressione nei confronti del giovane. I Carabinieri della compagnia di Bagnoli stanno ancora indagando sulla vicenda e sul riconoscimento degli aggressori.

Sono davvero tante le notizie di aggressioni, liti e pestaggi nei luoghi di maggiore movida di Napoli e provincia, solo nella serata di ieri due ragazzi sono stati accoltellati e purtroppo uno è morto ha causa delle ferite riportate. Coltelli, pistole e altri oggetti che molti giovani portano addosso anche in un momento di svago come l’uscita con gli amici la domenica sera e che se utilizzati potrebbero avere conseguenze gravissime proprio com’è accaduto al 19enne a Torre.