Democratici bussano a Pd e opposizione per allargare la coalizione

Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo DemocraticiXAcerra

Abbiamo chiesto agli alleati della coalizione “Centro,Sinistra” di riunirci con all’ordine del giorno il tema delle prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di individuare un condiviso percorso tendente ad un ancor più ampio confronto con le forze dell’area politica di riferimento che governano la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli.

Ribadiamo, avendo allegato alla richiesta la posizione già resa nota, che la nostra azione si svolge sul doppio binario: da un lato sostenere con lealtà l’esperienza di governo in corso, che per la legge sul doppio mandato è costretta a finire; dall’altro, contemporaneamente, quella di lavorare per unire l’ampio fronte delle forze politiche e civiche che si riconoscono nella maggioranza regionale e metropolitana.

Questa ovvietà dovrebbe essere tale anche per quelle forze civiche e politiche che non condividono l’azione dell’Amministrazione Lettieri: va certamente loro riconosciuta la legittima azione di opposizione ma, contemporaneamente, dovrebbero, partendo dalla presa d’atto di un’esperienza che finisce “per legge”, aiutare lo sforzo di pacificazione che, auspichiamo, deve vedere impegnati tutti.

Dovrebbe essere superfluo ribadire che la fase storica, economica e sociale, è particolarmente complicata e la Città, il Paese, il Pianeta, ci vuole “costruttori” per un impegno comune che guardi soprattutto alle prossime generazioni: non ci si può lamentare in modo strumentale di modalità di governo “chiuse”, incapaci di garantire completa partecipazione, salvo poi, quando un’azione in tal senso viene dispiegata, alzare speculari muri.