Dema, stipendi di maggio pagati a metà: la protesta va avanti

SOMMA VESUVIANA – La nota dei lavoratori della Dema

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una vergognosa azione da parte aziendale riguardo il pagamento degli stipendi.

È stato più volte spiegato che I LAVORATORI SONO TUTTI UGUALI!!!

Ci ritroviamo a denunciare che il pagamento del saldo stipendio di maggio é stato fatto agli operai di somma (nel momento in cui scriviamo nemmeno tutti) e NON agli impiegati, nonostante rassicurazioni e impegni per iscritto ed in pubblico con date certe per l’evasione dei bonifici, lo sventolamento dei cro e le richieste di fiducia e quant’altro.

Siamo ancora in attesa delle comunicazioni relative a giugno!

Questa cosa non può che inasprire sempre di più gli animi.

Provare anche con insistenza a trascinare questi lavoratori nell’errore o nell’insulto per poter dire che da ambo le parti ci sono errori é un esercizio che può durare ancora a lungo senza trovare soddisfazione alcuna.

Ancora ieri veniva spiegato ai dirigenti presenti che anche trovandoci a non poter materialmente condividere in alcun modo il fatto che lo stipendio tardi , ciò che ancora di più aggrava ed esaspera le persone é la comunicazione falsa, resa pubblica, con la smentita quasi simultanea in privato.

RIBADIAMO CHE I LAVORATORI DI DEMA MERITANO RISPETTO!!!

Per queste ragioni le assemblee proseguiranno anche lunedì per permettere ai lavoratori di valutare i fatti e non gli annunci e le smentite.