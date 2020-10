Covid, Ricciardi dell’OMS: “Lockdown necessario per Napoli e Milano”. Aumentano i contagi

“A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no”.

Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, torna a chiedere dei lockdown mirati nelle zone dove il virus circola di più, perché “ci sono delle aree del Paese dove la trasmissione è esponenziale e le ultime restrizioni adottate, che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zone non bastano a fermare il contagio”.

Non si è fatta attendere la replica del sindaco de Magistris.

“Le parole sono piombo. Se queste sono le condizioni, se le strutture tecniche come il Cts, l’Istituto superiore di Sanità, la Protezione civile, il Governo, la Regione hanno degli elementi per fare una comunicazione ufficiale la facessero innanzitutto nei luoghi istituzionali e poi lo comunichiamo a mezzo stampa come è doveroso per ragioni di trasparenza. È inutile far fare una dichiarazione a un esperto anche se fosse il più autorevole”.

“Eviterei di fare annunci a mezzo agenzie perché altrimenti creiamo solo allarmismo, preoccupazione e non facciamo nulla di buono”, ha aggiunto il primo cittadino della città partenopea.

Intanto il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania riporta i seguenti dati:

Positivi del giorno: 2.761 (di cui 238 da screening sul comune di Arzano)

Asintomatici: 2.649

Sintomatici: 112

Tamponi del giorno: 14.781

Deceduti: 20 (tra il 16 e il 26 ottobre)

(foto ANSA Campania)