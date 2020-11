Covid, firmato da Conte il nuovo DPCM: per la Campania si palesa lo scenario 3, zona arancione

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il nuovo DPCM sarà in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre.

Quasi sicuramente la Campania non sarà dichiarata zona rossa (lo scenario 4, il più grave), ma c’è la possibilità che la regione guidata dal presidente Vincenzo De Luca venga delimitata come zona arancione (ossia lo scenario 3), il che significherebbe essere comunque soggetti ad alcune restrizioni. Infatti, come riporta Fanpage, se una regione (o parte di essa) si trova in una “situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo”, diventa arancione. Le conseguenze immediate sono il divieto di ogni spostamento tra Comuni, in entrata e in uscita dalla zona interessata, salvo che per motivi strettamente necessari, lavorativi, scolastici o di salute. Sospese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie), con la possibilità dell’asporto e delle consegne a domicilio.

Come riporta Il Post, “l’inserimento di una regione o di un particolare territorio (comune o provincia) in uno scenario o in un altro avverrà tramite ordinanza del ministro della Salute, d’intesa con il presidente della Regione, e nella valutazione del rischio si terrà conto non solo dell’indice R t , ma di 21 parametri tra cui il numero dei ricoveri e la percentuale dei tamponi positivi. Sia lo scenario 3 che il 4 hanno una validità minima di 15 giorni, al termine dei quali si valuterà se spostare un territorio in un altro scenario o se mantenerlo dov’è”.

La reazione del governatore non si è fatta attendere. “Avevamo chiesto al Governo tre cose precise”, sottolinea.

“1) Misure immediate di ristoro o di detassazione

2) Congedi parentali per le madri lavoratrici dipendenti, con retribuzione piena e bonus baby sitter per le lavoratrici autonome.

3) Misure omogenee e semplici su tutto il territorio nazionale, dato che il contagio è ormai diffuso in tutto il paese.