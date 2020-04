ll capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro interviene sulla questione dei pasticcieri e dei pizzaioli. Cesaro è favorevole alla riapertura.

Pasticcieri e pizzaioli posso svolgere il loro lavoro in assoluta sicurezza e garantire in Campania, come accade anche per altri esercizi alimentari attualmente aperti, la più assoluta tutela dei consumatori, anche attraverso la ripresa di un adeguato servizio di consegna a domicilio”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, per il quale “non si può non essere al loro fianco concretamente, al fianco di imprenditori e lavoratori che altro non chiedono se non di lavorare per non perdere la propria dignità, per poter onorare i propri impegni e mantenere le loro famiglie senza chiedere niente a nessuno”.

“Personalmente, oltre a ritenere incomprensibile che proprio a Napoli non sia consentito ai panettieri di poter sfornare tortani e casatielli, credo che vi siano anche per i pasticcieri e i pizzaioli tutte le condizioni per poter garantire il distanziamento sociale e il massimo rigore igienico-sanitario in tutte le fasi di queste attività”, aggiunge Cesaro. “Riavviarle è dunque un’opportunità che andrebbe valutata serenamente: daremo peraltro un segnale di analoga serenità non solo a queste categorie ma a tutti i cittadini confermando, con un atto concreto, che a partire da oggi e un po’ alla volta, potremo rialzarci”, conclude Cesaro.