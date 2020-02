Le notizie si rincorrono velocemente. Inizialmente si parlava del “primo caso” , poi il presidente De Luca precisa che “bisogna attendere conferma dal Ministero” . Di seguito l’ultimo aggiornamento Ansa.

Sono due i test probabili positivi al coronavirus inviati a Roma dall’ospedale Cotugno di Napoli. I due pazienti sono provenienti dal Casertano e da Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. I tamponi, secondo quando si apprende,’sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità, per le contro analisi. Secondo quanto si è appreso per entrambi i casi si è ricostruito il percorso degli ultimi giorni. Vengono entrambi dal Nord, uno dei due si è presentato direttamente in ospedale, l’altro paziente risulta asintomatico.

La notizia è stata data circa un’ora fa con un post del Presidente De Luca su Fb:

“E’ di pochi minuti fa la notizia che abbiamo inviato dalla Campania a Roma un tampone risultato positivo e di un altro per il quale attendiamo riscontro.

Sarà il Ministero, com’è giusto che sia, a dare comunicazione ufficiale”. A comunicarlo il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro tenutosi oggi pomeriggio con i sindaci di tutti i comuni in Campania riuniti nell’auditorium del Centro direzionale di Napoli.

“È stato inviato dal Cotugno-precisa De Luca-allo Spallanzani un tampone, tecnicamente un caso probabile. Attendiamo di sapere dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità se si tratta di un caso positivo o meno”.