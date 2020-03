Il Covid-19 arriva anche a Brusciano. Lo ha annunciato ieri pomeriggio il sindaco, Giuseppe Montanile, in diretta Fb . “Stavamo aspettano il risultato da diversi giorni- spiega il sindaco- sono stato in contatto con il medico curante di questa persona, che è stata prelevata e portata in ospedale. La persona è tornata da Bergamo nella mattinata del 6 marzo e non ha rispettato l’obbligo della quarantena, ha avuto numerosi contatti che sono stati intercettati e messi in in quarantena”.