Salgono a cinque i comuni della Campania per i quali è scattata la quarantena. Dopo il divieto di entrata ed uscita disposto da un’ordinanza della Regione Campania per Ariano Irpino, nell’Avellinese, ieri sera lo stesso provvedimento è stato adottato per altri quattro comuni del Salernitano. Si tratta di Polla, Sala Consilina, Atena Lucana e Caggiano.Sono 16 i casi positivi così distribuiti: 11 a Sala Consilina, 3 a Caggiano, 1 a Polla, 1 a Atena Lucana. Intanto, il virus “cammina” anche nei paesi vesuviani: primo contagio a San Sebastiano e due a Ottaviano.

Nella tarda serata di ieri, in una prima domenica di #iorestoacasa, il sindaco di San Sebastiano in un post avvisa i cittadini in merito al primo contagio. Di seguito il post del sindaco “Cari sansebastianesi, Vi informo che un nostro concittadino è stato contagiato dal Covid-19 e ricoverato in ospedale, mentre su un’altro cittadino sono in corso accertamenti sanitari. Le condizioni del cittadino ricoverato risultano stabili. Sono in corso tutte le procedure previste dai protocolli governativi per ricostruire i rapporti sociali dell’interessato e assicurare la quarantena delle persone che possano aver avuto contatti diretti. Vi prego di mantenere la calma e non formulare richieste circa l’identità della persona. Adesso ancor di più è importante rispettare le regole e non uscire di casa se non per le ragioni consentite, mantenendo sempre la distanza di sicurezza. Noi continueremo a fare la nostra parte garantendo il massimo impegno e restando in contatto continuo con l’Asl e la protezione civile regionale. Ricordate che la diffusione del virus dipende dai comportamenti di ciascuno. Restate a casa: abbiate rispetto di voi stessi, dei vostri cari e dei vostri concittadini. Andrà tutto bene e insieme ce la faremo”.

Sempre nella tarda serata di ieri , il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, annuncia ai cittadini in diretta Fb il secondo contagio: “abbiamo fatto richiesta di cinque tamponi, abbiamo avuto i risultati di due, uno dei quali è risultato positivo. Si tratta del parente della signora anziana morta una decina di giorni fa all’ospedale di Nola. La persona contagiata è asintomatica e sta bene e la famiglia è stata messa in quarantena. Non sono degli appestati, può capitare a tutti. Dobbiamo essere solidali con questa famiglia. Vi chiedo il sacrificio obbligatorio di stare a casa. State tranquilli, seguite le regole.”