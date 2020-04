Oltre 100 fotografi professionisti napoletani hanno deciso di impegnarsi in prima linea per sostenere i ricercatori della Fondazione Pascale. L’iniziativa spiegata dal fotografo Renato Esposito.

Ogni professionista darà il suo contributo, mettendo in vendita, al costo di 200 euro, un proprio scatto. Si tratta – spiega il fotografo Renato Esposito – di un prezzo solidale in molti casi inferiore alle individuali quotazioni di mercato. Sarà una duplice opportunità, quindi, per chi acquisterà queste formidabili opere: non solo offrirà un valido contributo alla scienza, ma entrerà in possesso anche di un formidabile documento. Il fotografo Renato Esposito ha vissuto per trent’anni a Somma Vesuviana e ora svolge la sua attività a Firenze. Il suo scatto sarà quello dei Ragazzi sul pontile di Castel dell’Ovo. Renato nasce nel 1984 a Bra (Cuneo) e compie i suoi studi presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, dove consegue brillantemente il diploma in scenografia.

Inizia a collaborare con diversi teatri. Dal 2009 è collaboratore del Teatro Stabile d’Innovazione – Galleria Toledo di Napoli. Dal 2013 inizia a maturare esperienze professionali nell’ambito della Fotografia, spaziando nel settore del Fotogiornalismo. Le sue foto sono state pubblicate su diverse testate nazionali ed internazionali come La Stampa, La Repubblica, New York Dailnews, Press Reader e cosi via. L’iniziativa – spiega il fotografo – è stata voluta e creata da Anna Camerlingo, Alessandro Leone, Mario Laporta e Gianni Fiorito. Nel mio piccolo sarò contento di poter contribuire a fornire un aiuto alla Fondazione Pascale di Napoli. Tanti saranno i fotografi professionisti che aderiranno per dare un segnale esemplare in un momento molto delicato per l’umanità.

Per acquistarla basterà collegarsi al sito web www. Photolifenapoli.com, fare un clic sulla foto scelta, procedere con il bonifico a favore dell’ Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale – raccolta Fondi Emergenza Coronavirus: IBAN IT86 1030 6903 5681 0000 0300 008, inviare la ricevuta di versamento all’indirizzo mail specificato sulla piattaforma e la foto stampata e firmata dall’autore vi sarà consegnata a casa.