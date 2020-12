Un albero di Natale alto 14 metri con un diametro di 6 metri, una struttura in alluminio di circa 500 chili, illuminato da 7mila led e con arcobaleno a cascata che richiama il messaggio ‘Andrà tutto bene’. E’ l’installazione, costruita in dieci giorni e posizionata in piazza del Plebiscito a Napoli, donata da Confesercenti Campania e Associazione Lumarie italiana, in collaborazione con il Comune di Napoli. L’albero resterà illuminato, giorno e notte, sino all’Epifania.

“Era necessario dare un simbolo di luce e di speranza a Napoli, alle famiglie, ai giovani e soprattutto ai commercianti di questa città che stanno soffrendo più di tutti – ha detto il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo – Invochiamo serenità e tranquillità, in modo che a breve possa finire questo dramma che ha colpito l’economia, i lavoratori e le famiglie di questa città e della nostra regione. Il 2021 deve essere un anno di rinascita, facendo in modo che le imprese, che sono in enorme difficoltà, risorgano. Questa terra deve ripartire trascinando il Sud, facendo da traino dell’economia per cancellare ogni differenza tra Meridione e Settentrione d’Italia”.

“Quest’anno ci stringiamo alle persone che sono in difficoltà, riscoprendo il senso dell’importanza della vita, della natività, della famiglia e dell’amore per la nostra Napoli”, ha detto il sindaco Luigi de Magistris. “Quest’albero è stato donato per avere visibilità agli occhi del governo e dello Stato, per i quali siamo invisibili, visto che non ci è stato riconosciuto alcun sostegno o anche un semplice sgravio. Con questa luce – ha concluso Antonio Spiezia, presidente dell’Associazione Luminaria italiana – vogliamo far aprire gli occhi a chi dovrebbe tenderci una mano: ci sono tante famiglie che vivono attraverso questo mestiere, mettendoci passione e arte da intere generazioni”.

