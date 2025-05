Comunità Laudato Sì: “Si realizzi a Somma Vesuviana un Museo del Fuoco”

Realizzare a Somma Vesuviana un Museo del Fuoco per rappresentare le nostre radici storiche e culturali. L’idea è nata nel corso di un confronto all’interno della Comunità Laudato Sì. Il fuoco rappresenta, infatti, uno degli elementi naturali più simbolici e radicati nella nostra identità territoriale. Non solo il “Sabato dei Fuochi” e la “Festa delle Lucerne”, ma anche numerose altre attività e tradizioni popolari si ispirano a questo elemento fondamentale per l’esistenza umana.

Il fuoco è, allo stesso tempo, calore, luce ed energia. È essenziale per la vita sul Pianeta e da sempre fonte di ispirazione culturale e spirituale. Non a caso, San Francesco lo celebra nel Cantico delle Creature come “frate focu”, riconoscendone la forza purificatrice e benefica.

Nel nostro territorio, il legame con il fuoco è reso ancora più evidente dalla presenza del Vesuvio. I terreni fertilissimi dell’area vesuviana devono la loro ricchezza alle eruzioni del passato: ceneri, lapilli, pomici, colate laviche hanno trasformato e nutrito il suolo nel corso dei secoli. Le sedimentazioni vulcaniche hanno modificato il paesaggio, ma non hanno cancellato la nostra identità.

Il fuoco, tanto amato quanto temuto, ha rappresentato nelle antiche religioni una forza divina, oggetto di riti e auspici. Anche nella tradizione cristiana questo elemento conserva un profondo significato simbolico: si pensi al roveto ardente in cui Dio si rivelò a Mosè, alla salita al cielo del profeta Elia su un carro di fuoco, alle lingue di fuoco dello Spirito Santo discese sugli apostoli nel giorno della Pentecoste.

Possiamo quindi considerarci, in senso poetico e identitario, “figli della terra del fuoco”. Non dobbiamo lasciarci intimidire dal significato negativo che questa espressione ha assunto a causa degli incendi dolosi appiccati da criminali per occultare rifiuti pericolosi nelle campagne. Al contrario, dobbiamo essere fieri della nostra natura viva, rigenerata e purificata dalla forza vulcanica.

La comunicazione pubblica ha il potere di modificare percezioni e valori. Un cambiamento di visione sul significato del fuoco è non solo possibile, ma addirittura auspicabile.

Il Museo del Fuoco di Somma Vesuviana potrebbe essere articolato in tre sezioni principali: strumenti, opere e tradizioni.

Nel settore degli strumenti si potrebbero raccogliere utensili e oggetti d’uso legati al calore: stufe, ferri da stiro, forni, attrezzi per la lavorazione dei metalli, e così via.

Nella sezione delle opere , dipinti, sculture e creazioni artistiche ispirate al fuoco, sia in chiave simbolica che documentaria.

Infine, nella sezione delle tradizioni, si darebbe spazio a tutte le manifestazioni popolari locali: la Festa delle Lucerne, la Festa di Castello, il Fucarone di Sant’Antonio Abate e molte altre espressioni rituali e culturali.

Un museo di questo tipo sarebbe tra i pochi al mondo interamente dedicati alla dimensione culturale, simbolica e spirituale del fuoco. Un’occasione per valorizzare la nostra identità e promuovere la conoscenza di un elemento che ha modellato, nel bene e nel male, il nostro territorio e la nostra storia.