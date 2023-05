Comune espone per una settimana bandiera della Croce Rossa: “Vicinanza e sostegno”

Casoria. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Comune di Casoria ha esposto la bandiera ricevuta in segno di sostegno all’organizzazione fondata da Henry Dunant, il padre dell’umanitarismo moderno.

Lunedì 8 maggio il presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana Napoli Nord Giambattista Ganzerli si è recato in Comune per donare il vessillo all’Amministrazione comunale. A riceverlo c’erano il sindaco Raffaele Bene, l’assessore ai Servizi Sociali Marianna Riccardi e l’assessore alla Sicurezza Marco Colurcio. Come ormai da consolidata abitudine, il Comune di Casoria ha issato la bandiera che sventolerà per tutta la settimana mondiale dedicata all’associazione.

“Da sindaco e da membro dell’esecutivo dell’Anci non posso che accogliere con grande piacere l’invito della Croce Rossa e mostrare, anche simbolicamente, la vicinanza del nostro Comune alla loro opera meritoria. Quella bandiera rappresenta un simbolo per chiunque si mette al servizio di una comunità e in generale di chi soffre e vive condizioni disagiate” ha dichiarato Raffaele Bene, che ha assicurato la massima vicinanza dell’amministrazione comunale per le future iniziative della sezione locale.