Chiedono permesso per deposito, ma vigili trovano un piano casa: scatta sequestro

MARIGLIANO – Ancora controlli della polizia locale di Marigliano ed ancora sequestri in materia edilizia della polizia locale di Marigliano: nel mirino un piano casa.

È stato riscontrato però che vi era discordanza tra quanto esistente e quanto rappresentato come tale nei grafici allegati al permesso a costruire dal tecnico di parte. In particolare le altezze dell’immobile sono state riportate come minori rispetto a quelle effettive , un terrazzo sul lato posteriore risultava non aperto ma chiuso ed adibito a cucina.

Inoltre piano seminterrato una parte presenta porte e finestre e non serranda per deposito come sui grafici. Il sequestro è stato fatto sulla parte che era in fase di realizzazione, che era stato già oggetto di sospensione dei lavori. L’utc deve emettere inoltre provvedimento di avvio di revoca del permesso concesso in quanto lo stato di fatto riportato nei grafici non coincide con quello effettivamente esistente.