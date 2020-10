Città Metropolitana: pronti 1,25 milioni di euro per la manutenzione delle strade nel nolano

Parte la manutenzione per la sicurezza delle strade dell’area Nolana per un milione e 250mila euro. È stato sottoscritto dalla Città Metropolitana di Napoli il contratto di appalto per i lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione della rete viaria di Ponte dei cani, Pomigliano-Acerra, Nola-Visciano, ex SS 162 Valle Caudina, Gaudello. L’Accordo quadro ha una durata di dodici mesi. Le strade interessate costituiscono la rete secondaria dei collegamenti da e per i centri abitati con gli assi stradali di grande comunicazione, autostrade ed extraurbane principali, e garantiscono anche i collegamenti locali.

Saranno effettuati lavori di ripavimentazione, di installazione e ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, di installazione di barriere e riparazione di parapetti, muretti e marciapiedi, manutenzione dell’illuminazione e dei sistemi di sicurezza, pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, di sfalcio della vegetazione e taglio di alberi e rami pericolosi, di bonifica della sede stradale da rifiuti solidi urbani e non, di rimozione della cartellonistica pubblicitaria abusiva. Sarà, inoltre, garantita la continuità delle prestazioni di pronto intervento in caso di necessità mediante l’istituzione di un servizio di reperibilità h24 per 365 giorni l’anno.