Città Metropolitana di Napoli, nuovo ingresso: Marianna Salierno è consigliere M5S

Il consiglio metropolitano ha votato la surroga al consigliere Cioffi, decaduto dalla carica. Mobilità, scuola, ambiente e lotta alla povertà e alle ingiustizie sociali: sono le principali direttrici dell’azione politica dell’avvocato penalista che ha appena fatto ingresso nell’assemblea presieduta dal sindaco Gaetano Manfredi

La convocazione di stamane del consiglio della Città Metropolitana di Napoli è iniziata tra gli applausi dei consiglieri metropolitani, di maggioranza e di opposizione, che hanno votato all’unanimità la surroga del consigliere metropolitano di maggioranza Salvatore Cioffi, nel frattempo decaduto dalla carica. Al suo posto, accolta appunto nella sala del consiglio del chiostro di Santa Maria La Nova dagli applausi dei colleghi, è subentrata Marianna Salierno, risultata seconda dei non eletti della sua lista alle elezioni ponderate del 2022.

Il Curriculum

Salierno, 47 anni, avvocato penalista del foro di Napoli nord già del foro di Napoli, è consigliere comunale di opposizione per il Movimento Cinque Stelle nel comune di Afragola. E’ vicepresidente vicario del consiglio comunale e vicepresidente della III commissione ambiente, polizia locale, attività produttive e trasporti. La sua formazione politica è caratterizzata da impegno civico e sociale nel mondo del volontariato laico e religioso per i minori a rischio e il contrasto alla povertà. Candidata al consiglio comunale di Afragola già nel 2018, Salierno risultò seconda dei non eletti. Quindi è stata capolista della lista del M5S alle ultime amministrative ad Afragola, nel 2021, ed infine eletta consigliere comunale. Nell’assemblea cittadina afragolese siede tra i banchi dell’opposizione. La sua formazione politica prende forma dal suo impegno civico e sociale nel mondo del volontariato laico e religioso.

Gli Obiettivi

Impegno che sta proseguendo senza soste. Marianna Salierno è infatti da molto tempo impegnata per il recupero dei minori a rischio, il contrasto ad ogni forma di povertà e per l’assistenza alla mensa dei poveri. Nel frattempo il neoeletto consigliere metropolitano sta promuovendo incontri sull’ambiente e sulla giustizia. « La nomina per surroga al consiglio metropolitano nelle file del Movimento Cinque Stelle – dichiara Marianna Salierno – è motivo di orgoglio ma, soprattutto, della consapevolezza dell’importante ruolo che svolgerò quale portavoce delle tante esigenze e priorità della vasta provincia napoletana. Molti comuni – spiega ancora il consigliere della Città Metropolitana – vivono isolati, vuoi per logistica vuoi problematiche fisiologiche, e il compito dell’amministrazione metropolitana è di pianificare e creare sinergie affinché tutti abbiano la possibilità di avere gli strumenti necessari per lo sviluppo dei territori, a partire dai servizi primari, suola e strade. Intanto io srrivo – conclude l’esponente pentastellata – in un momento importante dell’ente con la presentazione del preliminare del Piano Territoriale Metropolitano per cui sarà molto interessante addentrarsi e condividerne gli obiettivi ».