Pomigliano, allarme furti nel parcheggio Avio. La richiesta al sindaco

POMIGLIANO. Furti nel parcheggio; FAILMS e UGL scrivono al neo Sindaco.

Oggetto: Questione parcheggio Azienda Avioaero

Ill.mo Sindaco,

Cogliamo l’occasione per complimentarci della sua elezione a Sindaco di Pomigliano D’Arco.

Le scriventi OO.SS. vi affidano da subito una forte criticità dei lavoratori di Avioaero. Parliamo della questione parcheggio, ormai da anni siamo stati sottratti del nostro, per un progetto e investimento mai avvenuto.

Com’è a vostra conoscenza la gran parte della comunità di Avioaero, parcheggia la propria auto nello sterrato di fronte all’ingresso principale dell’azienda. Sono anni che in quel luogo avvengono furti e scassi di auto. Nell’ultimo periodo questi episodi sono di maggior frequenza. Lei comprende bene un furto parziale o totale di un’auto cosa comporta per le tasche dei lavoratori, oltre a non vivere bene nelle ore di lavoro, pensando cosa possa succedere alla propria auto. Ultimo e speriamo ultimo episodio, un nostro collega si è visto derubare le quattro ruote, più altri danni recati alla sua autovettura. Sindaco sono soldi che in questo momento storico una famiglia non può permettersi di sottrarre al proprio stipendio.

Confidiamo tantissimo in lei, anche perché conosce la storia del parcheggio di proprietà Avioaero.

Il nostro obiettivo insieme a lei è quello di restituire la tranquillità ai lavoratori di una storica e prestigiosa azienda del territorio.

Sicuri del vs impegno e della vs passione che vi ha sempre contraddistinto.

Cordiali saluti

Segreterie provinciali ed Rsu

FAILMS – UGL