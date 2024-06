CASALNUOVO – Inconveniente tra due stazioni: interrotta tratta della Circumvesuviana.

Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come “causa problema tecnico tra le stazioni di Casalnuovo e La Pigna, la circolazione ferroviaria solo per i treni provenienti da Baiano e diretti a Napoli è momentaneamente interrotta tra Pomigliano e Napoli”.

Disagi per i pendolari che hanno utilizzato nel corso della mattinata la tratta.