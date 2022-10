Choc a Pomigliano, ragazzino accerchiato e pestato in piazza dal branco

Pomigliano d’Arco – E’ stato trasportato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra il ragazzino aggredito ieri da una baby-gang nella centralissima piazza Primavera.

Il giovanissimo è stato avvicinato con una scusa banale dalla quale è scaturita una lite per futili motivi. A quel punto il branco si è scaraventato su di lui e lo ha malmenato prima di scappare, probabilmente in direzione della villa.

Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto territoriale di Castello di Cisterna che indagano sulla vicenda. I militari hanno acquisito alcune testimonianze di persone presenti e potrebbero ricavare elementi utili dalla visione delle telecamere dei negozi e della vicina filiale della banca. Accertamenti nella notte sul ragazzino che per fortuna non appare in gravi condizioni anche se comprensibilmente sotto choc.