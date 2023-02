Chi è Giuseppe Bottino, l’attore sommese che ha recitato nella terza stagione della serie tv “Mare Fuori”

C’ è un po’ di Somma Vesuviana nella nuova stagione di “Mare Fuori”. Infatti, l’attore sommese Giuseppe Bottino ha preso parte ad un episodio della serie tv targata Rai giunta alla sua terza stagione. La fiction, ambientata in un IPM di Napoli, sta riscuotendo molto successo tra il pubblico. Gli episodi della terza stagione sono già disponibili su RaiPlay, dove hanno già raggiunto numeri di visualizzazioni da record. Inoltre, sarà possibile vederli anche su Rai 2 in prima serata a partire dal 15 febbraio.

La serie racconta le storie dei giovani che vivono la realtà del carcere minorile e il loro percorso di riscatto verso una vita migliore. Quest’anno, nel cast della nuova stagione della serie è presente anche il sommese Giuseppe Bottino, il quale ha preso parte al settimo episodio intitolato “Per nascere bisogna morire”. In particolare, l’attore ha avuto modo di lavorare con Valentina Romani e Nicolas Maupas, i giovani interpreti dei personaggi di Naditza e Filippo: “Sono ragazzi in gamba, cordiali, amorevoli e disponibili con i colleghi, così come il regista Ivan Silvestrini”, ha dichiarato Bottino.

Giuseppe coltiva la passione per la recitazione fin dall’infanzia, in particolare da quando, alle scuole elementari ha interpretato la parte del povero netturbino Gennaro nella “Livella” di Totò. Durante gli anni, Giuseppe ha messo da parte il suo sogno di fare l’attore, decidendo di proseguire gli studi: nel 2012, infatti, si è laureato in ingegneria biomedica, professione che continua a praticare al momento. In prossimità della laurea triennale ha deciso comunque di seguire un corso di recitazione con Federico Tocci e Stefania De Francesco, ottenendo poco dopo un ruolo nella fiction Rai “La Nuova Squadra 3”, con la regia di Claudio Ciriello.

Il motto di Giuseppe è da sempre “Senza fretta ma senza sosta”, una frase di Goethe. È un inno al mantenere viva la speranza di raggiungere un obiettivo e di continuare a lavorare costantemente per farlo. Infatti, dopo tante masterclass con grandi nomi del mondo dello spettacolo, tra cui il regista Ferzan Ozpetek, Giuseppe ora è seguito dall’ importante agenzia romana “Intermedia 86” e collabora a grandi progetti nel mondo del cinema, del teatro, della televisione e del web. Ha lavorato, infatti, con i The JackaL e con Casasurace. Ha recitato negli spot della Gemar Express e di American Uncle e fa parte della compagnia teatrale della famiglia di Pupella Maggio. Inoltre, prossimamente uscirà al cinema il film di Bruno De Paola “In fila per due”, in cui Bottino ha recitato con Francesca Chillemi. L’attore è anche impegnato nella lotta contro il tumore al seno, collaborando con l’associazione ALTS (Associazione Lotta Tumori al Seno) per la quale ha registrato un video, diretto dal regista Gaetano Acunzo, in cui recita un testo scritto dal sommese Luigi Torres Cerciello.