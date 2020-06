I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 69enne del posto, che, a seguito di una numerosa serie di condanne per episodi di furti, ha ricevuto una pena cumulativa di 20 anni di reclusione alla detenzione domiciliare.

Nel corso degli anni, l’uomo, ha commesso diversi furti nei confronti di esercizi commerciali, che venivano presi d’assalto di notte insieme ad altri complici, adottando la classica tecnica della “tagliata”, ovvero dell’apertura forzata di saracinesche e lucchetti di porte principali d’ingresso con cesoie e altri strumenti da lavoro. Principali obiettivi sono stati negozi della zona nord di Napoli e Caserta. Non sono mancati episodi in cui il 69enne si è spinto fino in Calabria, adottando sempre le stesse tecniche: le indagini condotte dai vari comandi Carabinieri competenti sui luoghi dei furti, hanno permesso successivamente alle varie Autorità Giudiziarie di condannarlo per innumerevoli episodi.