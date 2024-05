Centrosinistra di Acerra al test Europee, assemblea delle civiche. Il dialogo del Pd metropolitano

Assemblea di Coalizione Civica X Acerra il 12 maggio sulle Europee. Il PD metropolitano: “Collaboriamo”.

È convocata per domenica 12 maggio 2024 alle 18.30 alla Casa Pensante – Officina delle Idee, aperta a iscritti e simpatizzanti, l’assemblea di Coalizione Civica X Acerra, per confrontarsi sul rilevante passaggio elettorale delle europee.

“E’ un momento decisivo per l’Europa e per noi, che non siamo europeisti un giorno sì ed un giorno no. Abbiamo atteso la pubblicazione delle liste e dei programmi per fare una scelta ponderata – dichiara Barbara D’Inverno, portavoce di Coalizione Civica X Acerra – tra le opzioni compatibili con la nostra identità”.

“Ho appreso che il prossimo 12 maggio la vostra comunità ha indetto un’assemblea pubblica per delineare le scelte elettorali per l’imminente appuntamento delle elezioni europee – scrive nella sua lettera il segretario metropolitano di Napoli del Partito Democratico, Giuseppe Annunziata, inviata ai dirigenti e ai consiglieri comunali di Coalizione Civica X Acerra – e “l’Europa che vogliamo” è il progetto programmatico del Partito Democratico che, anche ad Acerra ed in primis con i nostri iscritti e militanti, sottoponiamo agli elettori e su cui vorremmo costruire una collaborazione anche con Coalizione Civica X Acerra. Un programma che, penso, sia molto in linea con le vostre opzioni programmatiche”.

“Obiettivo del programma politico è promuovere giustizia sociale e climatica. Ma non solo – aggiunge il segretario metropolitano del Partito Democratico – tenere insieme queste due sfide si traduce esattamente in quella dimensione europea a cui ambisce il Partito Democratico: diritto alla salute, diritto alla casa, diritto allo studio, trasformazione digitale e conversione ecologica per un nuovo modello di impresa sostenibile e lavoro di qualità. La pace si costruisce con un’Europa forte. Facciamolo insieme”.

“Il Partito Democratico si presenta con una squadra ed una energia rinnovata, aperto alle esperienze civiche che sono anche presenti direttamente nelle nostre liste – conclude la lettera il segretario metropolitano di Napoli del Partito Democratico”.

“Valuteremo e decideremo in assemblea tra le richieste già pervenute a vario titolo e quelle che eventualmente si aggiungeranno – chiarisce Barbara D’Inverno – nella consapevolezza che si vota per le europee e non per altro”.