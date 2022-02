Centrosinistra al post-Lettieri: DemocraticiXAcerra parte per il nuovo patto elettorale

ACERRA – Elezioni, riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo DemocraticiXAcerra.

Siamo stati importanti, sia nel 2012 che nel 2017, per far nascere, rendere credibile, poi riconfermare, il progetto di città guidato da Raffaele Lettieri.

Rivendichiamo, con orgoglio, l’intuizione e il lavoro fatto in questi anni. Lavoro, riconosciuto dentro e fuori città, che va completato.

E’ evidente che, per nostro unanime giudizio, il miglior candidato alle prossime amministrative sarebbe l’attuale Sindaco, ma che, per limiti normativi sul numero dei mandati, non può essere ricandidato.

In pratica, “per legge”, sta per concludersi una fase storica e politica.

E’ talmente ovvia questa considerazione politica che, da mesi, osserviamo palesarsi (legittime) autocandidature che nascono internamente agli stessi gruppi politici che fanno direttamente riferimento al Sindaco.

Da qui bisogna ripartire.

E non si può ripartire ripristinando un vocabolario fortunatamente scomparso nel dibattito politico locale: non è in nome della “continuità” che si potrà costruire una nuova esperienza di governo, semplicemente perché non c’è un Sindaco da ricandidare.

In questo quadro, non si esaurisce, con la fine del mandato del Sindaco, la presenza e l’azione dei Democratici X Acerra: la seconda forza elettorale della maggioranza che, in linea con il voto positivo al Bilancio di previsione, è saldamente al sostegno della coalizione di centro,sinistra ma è anche ostinatamente impegnata a non far disperdere l’originario stile e metodo di governo nell’imminente fase pre-elettorale.

Contemporaneamente, il segretario politico ed il capogruppo avvieranno ogni utile confronto, a partire dagli attuali alleati e comunque all’interno dell’area di riferimento che governa la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, per la definizione di un nuovo patto programmatico e politico che si candidi a governare la nostra comunità raccogliendo le sfide sempre più difficili che la fase post pandemica, la crisi economica, sociale ed ambientale, ci stanno lanciando.

Il capogruppo consiliare Il Segretario politico

f.to Salvatore Maietta f.to Giuseppe Candido